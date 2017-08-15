Защитники Авдеевки день и ночь под огнем. Ответ бывает достойный, опубликовано видео

В районе Авдеевки Донецкой области украинские военные держат позиции, находясь день и ночь под постоянными обстрелами боевиков террористической "Донецкой народной республики".

Об этом сообщает Военное телевидение, пишет Liga.net.

По словам одного из бойцов АТО, иногда слышно передвижение техники террористов и русский мат.

"Техника идет дальше… тут прямо их окопы (боевиков — ред.), вечером, временами слышно, как они матерятся, сплошной русский мат. Российских войск здесь нет? Есть", — подчеркнул он.

Он также добавил, что боевики обстреливают позиции ВСУ из пулеметов, минометов разных калибров.

"Ответ бывает достойный. Держим позиции и не отдаем ни сантиметра земли нашей", — сказал Игорь.

Напомним, в штабе АТо ранее сообщали, что уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций ВСУ.

Видео: Військове телебачення України