Защитники Авдеевки день и ночь под огнем. Ответ бывает достойный, опубликовано видео

Боевики так близко подходят к позициям ВСУ, что слышно русский мат.
В районе Авдеевки Донецкой области украинские военные держат позиции, находясь день и ночь под постоянными обстрелами боевиков террористической "Донецкой народной республики".
Об этом сообщает Военное телевидение, пишет Liga.net.
По словам одного из бойцов АТО, иногда слышно передвижение техники террористов и русский мат.
"Техника идет дальше… тут прямо их окопы (боевиков — ред.), вечером, временами слышно, как они матерятся, сплошной русский мат. Российских войск здесь нет? Есть", — подчеркнул он.
Он также добавил, что боевики обстреливают позиции ВСУ из пулеметов, минометов разных калибров.
"Ответ бывает достойный. Держим позиции и не отдаем ни сантиметра земли нашей", — сказал Игорь.
Напомним, в штабе АТо ранее сообщали, что уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций ВСУ.