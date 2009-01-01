В штабе назвали два самых сложных направления в зоне АТО, два наших воина ранены

Боевики били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском и Донецком направлениях

Силы АТО под Авдеевкой, иллюстрация rnbo.gov.ua

За прошедшие сутки, 11 февраля, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 59 раз били по позициям ВСУ из минометов, гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском и Донецком направлениях, в результате чего получили ранения два украинских воина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов обстреляли наши позиции в районе Красногоровки и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединский, Водяное. По Широкино и Красногоровке огонь вели БМП противника.

На Донецком направлении, по данным штаба АТО, из минометов различных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Зайцево, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое. По позициям ВСУ в районе Луганского огонь вел снайпер.

Напомним, экс-глава СБУ, представитель Украины в минской переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что на востоке нашей страны не стоит ожидать серьезного фронтального наступления боевиков.

видео: Військове телебачення України