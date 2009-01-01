В Украину прилетел Байден, встретится с Гройсманом и Порошенко

Самолет, на борту которого был вице-президент США, приземлился в "Борисполе".
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
В то же время журналисты уточнили, что воздушное судно совершило посадку около 7 часов.
После 8:00 американский политик уже мог встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В 8:45 запланирована встреча между гостем и президентом Петром Порошенко.
Напомним, в ноябре прошлого года Петр Порошенко провел телефонный разговор Джозефом Байденом, в ходе которого политики, в частности, обсудили сохранение санкций против Российской Федерации.