В Украину прилетел Байден, встретится с Гройсманом и Порошенко

Самолет, на борту которого был вице-президент США, приземлился в "Борисполе".

Самолет, на борту которого был Джозеф Байден Скриншот видео с youtube.com

В понедельник утром, 16 января, в международном аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) приземлился самолет, на борту которого был вице-президент США

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

В то же время журналисты уточнили, что воздушное судно совершило посадку около 7 часов.

После 8:00 американский политик уже мог встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В 8:45 запланирована встреча между гостем и президентом Петром Порошенко.

Напомним, в ноябре прошлого года Петр Порошенко провел телефонный разговор Джозефом Байденом, в ходе которого политики, в частности, обсудили сохранение санкций против Российской Федерации.