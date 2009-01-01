Военный эксперт о возвращении Крыма и Донбасса Украине: борьба будет длительной и ожесточенной

У России могут отнять ядерную "дубинку", говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

Украина не сможет быстро и окончательно решить в свою пользу ситуацию по возвращению, поэтому некоторое время она будет заморожена.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"Борьба будет достаточно длительной и ожесточенной. Но так или иначе оккупированные или аннексированные территории вернутся в состав Украины. Мне трудно сейчас определить какие-то конкретные сроки. Но это явно не год и не два", — говорит военный эксперт.

"По крайней мере до президентских выборов "за поребриком" ситуация решаться не будет. Почему-то мне так кажется", — заметил журналист.

Комментируя вопрос, за счет чего Украина может победить Россию, вооруженную "ядерной дубинкой", Константин Машовец провел параллели: "А за счет чего выживает Израиль? У его врагов тоже имеется ядерное оружие. Ответ напрашивается сам".

"Кроме того, это вовсе не означает, что эту "дубинку" у России не отнимут, или что эта "дубинка" по определенным причинам не станет неэффективной и ее применение больше навредит владельцу "дубинки", нежели окружающим", — подытожил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее военный эксперт рассказал зачем Россия стянула к границе Украины три дивизии.

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