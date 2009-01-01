Война за власть в "ЛНР": Плотницкий зачистил главу "МВД"

Суд террористов отстранил Игоря Корнета от занимаемой должности.

Главарь "ЛНР" убирает конкурентов Коммерсантъ

В террористической "ЛНР" главарь "МВД" Игорь Корнет отстранен от своей должности.

Об этом в эфире сепаратистского телеканала заявил председатель так называемого народного совета "ЛНР" Владимир Дегтяренко, сообщает "Остров".

"Решением суда министр внутренних дел Игорь Корнет отстранен от занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Известно, что теперь исполнять обязанности главаря "МВД ЛНР" будет Чертков Владимир Александрович.

"Нужно преодолевать кризис в работе министерства, восстановить доверие, основная масса – офицеры с честью", — заявил Дегтяренко, отвечая на свой вопрос "а что дальше?".

Напомним, что на заседании "народного совета ЛНР" 21 октября ряд "депутатов" раскритиковали деятельность "МВД" и лично Игоря Корнета. Его обвинили в захвате чужого дома в Луганске.

Противостояние главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и Игоря Корнета берет свое начало с 2015 года на почве влияния на нефтяной рынок "республики". Позже, в 2016 году, после покушения на Плотницкого, главарь "республики" объявил о готовящемся в "ЛНР" перевороте и обвинил Корнета в бездействии "МВД".

В середине осени 2017 года Игорь Плотницкий публично, на камеру, выселил Корнета из незаконно занятого им особняка в центре Луганска, заявив, что "пришло время соблюдать законность".