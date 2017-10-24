Разборки в ЛНР. В "народном совете" рассказали, как "министр МВД" отжал чужой дом

В ЛНР во время заседания "народного совета" местные "депутаты" потребовали от "министра внутренних дел" Игоря Корнета ответить на многочисленные жалобы и обвинения.

На записи, размещенной на портале YouTube, "депутаты" жаловались, что в ЛНР у людей самовольно отбирают жилье и автомобили, на которых потом ездят сотрудники "МВД".

Один из "депутатов" обвинил "министра внутренних дел" в захвате чужого дома. "Главу МВД" также обвинили в укрывательстве пыток.

Отметим, что после того, как Корнет отчитался о задержании "украинских диверсантов" и раскрытии покушения на так называемого "замминистра", главарь ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что в ЛНР не были предотвращены ряд диверсионных актов и покушений на лидеров террористов, в частности, на него самого.

После критики со стороны Плотницкого "министр" Игорь Корнет под крики "Позор!" покинул заседание "народного совета".

Напомним, ранее сообщалось, что главарь ЛНР готовится бежать в Россию и копит деньги.