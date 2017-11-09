Война за потоки и контрабанду. В "ЛНР" готовят зачистку "министра внутренних дел" — эксперт

В террористической "ЛНР" обострилось противостояние между главарем боевиков Игорем Плотницким и самопровозглашенным "министром" "МВД ЛНР" Игорем Корнетом.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев написал у себя в Facebook.

Он отметил, что конфликт между Плотницким и Корнетом возник на фоне перераспределения финансовых потоков и каналов поставки контрабандного угля на территории РФ.

"Сегодня на сайте так называемого "МГБ ДНР" было обнародовано сообщение, что спецслужбы Украины готовят физическое устранение самопровозглашенных "руководителей" "МВД ЛНР" и "МГБ ЛНР". Показательно, что в случае физической ликвидации Пасечника и Корнета ответственность за проведенную операцию планируется перевести на действия украинской ДРГ", отметил Снегирев.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь ЛНР готовится бежать в Россию и копит деньги.