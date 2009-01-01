Врачи выедут к Павлу Грибу, не дожидаясь разрешения РФ

Предоставить выводы о состоянии здоровья 19-летнего украинца необходимо до 16 октября.

Павел Гриб Фото из соцсетей

Украина по просьбе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отправит в Краснодар к незаконно удерживаемому 19-летнему Павлу Грибу врачей, не дожидаясь разрешения Российской Федерации.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Министерство здравоохранения по нашей просьбе предоставило информацию о врачах, которые могут поехать в Россию и провести соответствующее обследование. Уже практически в тесном контакте с Минздравом было определено, кто поедет, и ожидается, что в ближайшее время эти врачи смогут уехать", — отметил Погорельцев.

Он уточнил, что, согласно письму ЕСПЧ, предоставить выводы о состоянии здоровья 19-летнего украинца необходимо до 16 октября.

"Сейчас такая ситуация, что, ожидая разрешения российской стороны, мы уже формируем пул этих врачей, врачи в ближайшее время выедут. Даже при отсутствии разрешения врачи выедут, и будем добиваться, консулы будут помогать, чтобы попасть к Грибу, посетить его", — добавил Погорельцев.

Украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

15 сентября сестра Павла Гриба — Ольга сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз — "синдром портальной гипертензии", из-за которого ее брат вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Павла Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.

Напомним, на днях европейские дипломаты встретились с отцом 19-летнего Павла Гриба.