Незаконно арестованному в России украинцу Павлу Грибу стало хуже в СИЗО

На встрече с похищенным больше месяца назад в Беларуси и незаконно вывезенным в Россию украинцем Павлом Грибом украинские консулы заметили у него язвы на лице и шее.

Об этом отец задержанного, член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб рассказал в интервью "Громадському радіо".

По его словам, в СИЗО Павел был одет в одежду, закрывавшую тело до шеи: "К сожалению, они (представители консульства Украины в Ростове-на-Дону, — Ред.) увидели, что у Павла появились язвы на лице и шее. Я советовался с врачами. Возможно, это из-за отсутствия лекарств".

Также Гриб добавил, что российские силовики якобы заинтересовалась белорусскими правоохранителями, которые предоставили ему информацию о сыне.

"Гомельские милиционеры (я им очень благодарен) предоставили информацию о том, что Павел находился в розыске, объявленном ФСБ Краснодарского края. До меня дошла информация, что в отношении этих милиционеров сейчас предпринимаются какие-то действия", — добавил он.

Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу. 11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел встречу с юношей.

Суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медзаведение. 16 сентября из медицинского заведения его снова перевели в следственный изолятор.

Сегодня, 18 сентября, отец задержанного украинца, Игорь Гриб отметил, что еще не располагает информацией о состоянии здоровья сына.