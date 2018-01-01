Закон об антикоррупционном суде утвержден комитетом Верховной Рады

В парламенте отметили, что несколько норм документа необходимо будет согласовать с МВФ.

Антикоррупционный суд необходим для продолжения сотрудничества с МВФ Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда, после чего он будет передан для рассмотрения во втором чтении.

За соответствующее решение члены комитета парламента проголосовали 21 мая при участии представителей Венецианской комиссии.

По словам главы комитета Руслана Князевича, две нормы закона необходимо будет согласовать с Международным валютным фондом. Речь идет о праве вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, а также о присутствии в коллегии судей бывшего судьи, у которого есть опыт пребывания на этой должности не менее пяти лет. Данные нормы будут согласованы в ближайшие дни с помощью скайп-конференции.

Напомним, принятие депутатами Рады закона об антикоррупционном суде с поправками по рекомендациям Венецианской комиссии, критически важно для того, чтобы Украину продолжал кредитовать Международный валютный фонд.

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