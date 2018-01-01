Закон об антикоррупционном суде утвержден комитетом Верховной Рады

В парламенте отметили, что несколько норм документа необходимо будет согласовать с МВФ.
За соответствующее решение члены комитета парламента проголосовали 21 мая при участии представителей Венецианской комиссии.
По словам главы комитета Руслана Князевича, две нормы закона необходимо будет согласовать с Международным валютным фондом. Речь идет о праве вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, а также о присутствии в коллегии судей бывшего судьи, у которого есть опыт пребывания на этой должности не менее пяти лет. Данные нормы будут согласованы в ближайшие дни с помощью скайп-конференции.
Напомним, принятие депутатами Рады закона об антикоррупционном суде с поправками по рекомендациям Венецианской комиссии, критически важно для того, чтобы Украину продолжал кредитовать Международный валютный фонд.
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