Журналист рассказал, почему на Донбассе противник захочет обострить ситуацию

Враг не готов к широкомасштабной операции, отметил Бутусов.

Боевик на Донбассе, иллюстрация twitter.com/mihailovith

На Донбассе противник захочет каким-либо образом обострить ситуацию для того, чтобы показать, что президент Россиизащищает

Об этом военный эксперт, журналист Юрий Бутусов рассказал "Обозревателю".

В то же время он уточнил, что обострение "не будет носить характер каких-то больших ожесточенных столкновений".

"Думаю, противник захочет каким-либо образом обострить ситуацию для того чтобы показать, что Путин защищает "русский мир"… Могут быть интенсивные обстрелы, но это не будут широкомасштабные операции — противник к этому не готов", — отметил аналитик.

Ранее британский политолог, профессор украинских исследований Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсон говорил, что при выводе войск РФ с Донбасса самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" развалятся.