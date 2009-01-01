Боевики запугивают жителей ЛНР, бьют из пушек по оккупированным Ирмино, Первомайску и Желтому

Террористы пытаются сформировать у мирных жителей образ врага в лице ВСУ.

Артиллерия боевиков, иллюстрация garmata.org

Не смотря на обещанное российским командованиемпрекращение с 9 февраля огня, противник продолжал наносить артиллерийские удары по позициям ВСУ и гражданским объектам.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Новоалександровки, Троицкого, Луганского, Зайцево, Верхнеторецкого и Водяного всего было зафиксировано около 200 обстрелов (порядка 2,5 тыс. мин и снарядов).

Одновременно противник продолжает вооруженные провокации: пытаясь запугать местное население на оккупированных территориях и сформировать у него образ врага в лице ВСУ, артиллерия 4-й (Алчевск) и 7-й (Брянка) "отдельных мотострелковых бригад" боевиков, а также "отдельная артбригада" 2-го АК (Хрустальный) била по временно оккупированным Ирмино, Первомайску, Желтому, Славяносербску и Суходолу.

Любопытно, что обстрелы населенных пунктов на территории, контролируемой самими оккупантами, осуществлялись во время проведения учений артиллерийских подразделений, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики ЛНР на передовой совсем раскисли — за два месяца получили четверть жалования.