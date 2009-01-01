Был пьян. Мужчина, сбивший насмерть на микроавтобусе студентку в Черновцах, сдался копам

Злоумышленника суд арестовал без права на внесение залога.

Оформление ДТП, иллюстрация фото: sai.gov.ua

На Буковине мужчина, который в Черновцах на микроавтобусе на пешеходном переходе19-летнюю студентку и уехал, три дня скрывался, а потом сдался правоохранителям.

Об этом рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Татьяна Андрейчук, пишет ТСН.

По ее словам, злоумышленник признался, что за рулем снова был пьян, девушку не заметил, а когда понял, что произошло, — сбежал, потому что испугался.

"39-летний водитель пришел в Шевченковское отделение полиции и признался в содеянном. Ему объявлено подозрение. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет", — сказала спикер. Суд избрал ему меру пресечения, ближайшие два месяца лихач будет находиться под арестом без права на внесение залога.

Напомним, 4 ноября в Черновцах злоумышленник за рулем микроавтобуса на пешеходном переходе сбил студентку, которая двигалась на зеленый сигнал светофора. Водитель даже не затормозил, девушку отбросило на несколько метров. Позже брошенный транспорт нашли в дворах недалеку от места аварии. Водителя за месяц до ДТП лишили прав за нетрезвую езду.

Видео: ТСН