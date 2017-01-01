Дочь Ноздровской заявила, что материалы дела не совпадают с показаниями Россошанского

По словам Анастасии Ноздровской, МВД обмануло Петра Порошенко относительно подозреваемого в преступлении лица.

Украинские новости

Дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия в ходе прошедшей в четверг, 11 января, пресс-конференции, заявила, что vатериалы дела расходятся с показаниями подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского.

"Материалы не совпадают с тем, что он (Россошанский - ред.) говорит. Моя мать боролась в первую очередь за правду , а не с Россошанскими", - цитируют дочь правозащитницы Украинские Новости.

Также Анастасия Ноздровская утверждает, что следствие открыло стороне защиты только 10-15% материалов дела. В настоящий момент адвокаты Анастасии Ноздровской требуют от прокуратуры предоставить доступ ко всем материалам уголовного производства.

Она поблагодарила президента Петра Порошенко за внимание к ее трагедии, но считает, что правоохранители обманули главу государства относительно подозреваемого лица.

Накануне пресс-конференции Анастасия Ноздровская выразила сомнения в том, что Юрий Россошанский является настоящим убийцей. Она отметила, что версия следствия не вызывает у нее и ее адвокатов доверия из-за противоречащих данных и предположила, что мужчина мог пойти на сделку и взять вину на себя, так как у следствия не было других подозреваемых.

Напомним, СМИ показали фото якобы записки подозреваемого в убийстве Ноздровской, в которой тот признается в совершении преступления.

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