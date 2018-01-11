СМИ показали фото якобы записки подозреваемого в убийстве Ноздровской: "я сорвался"

Подозреваемый в убийстве юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский после задержания якобы написал записку своей дочери Юлии.

В ней мужчина утверждает, что женщина назвала его "убийцей", после чего он сорвался, пишет "Обозреватель" со ссылкой на документ, полученный от источника.

Предлагаем Вашему вниманию полный текст записки:

"Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень нескоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка.

Помогай мамочке!!! Целую Марка. Он уже вырастет, когда я вернусь. Я это сделал только для того, чтоб вам спокойно было. Это в состоянии, когда терпеть было все невыносимо. Скрывать я ничего не мог.

Сделал это вечером, когда вышла с автобуса, кричала мне: "Убийца", вот я и сорвался. Никто не знал, я никому, ни тебе, ни мамочке, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так".

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Погибшую уже похоронили.

Подозреваемого в совершении преступления Юрия Россошанского арестовал суд. Возможный злоумышленник приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Благодаря усилиям правозащитницы нарушитель оказался за решеткой.

СМИ писали, что Юрий Россошанский раскрыл детали преступления, в частности, сообщил, что нанес женщине ножом удары в шею, оттащил ее к реке, а потом сжег у себя дома в печке одежду жертвы, на которой остались капли крови. Позже первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что на теле убитой в ходе экспертизы были обнаружены частицы ДНК подозреваемого.