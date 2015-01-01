ДТП на Черкасчине. Iveco пробил отбойник и слетел с моста, есть жертвы

По предварительным данным водитель не справился с управлением.

На Черкасчине Iveco пробил отбойник и слетел с моста Главред

В среду, 28 декабря, в 2:51 ночи в Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГосЧС в Черкасской области.

Сообщается, что 207-ом километре трассы Киев-Одесса автомобиль Iveco попал в ДТП.

По предварительным данным водитель не справился с управлением в результате чего его автомобиль пробил отбойник и слетел с моста. В результате ДТП погибли двое пассажиров, которые на момент происшествия находились в салоне транспортного средства.

Сразу после получения информации на место ДТП прибыли спасатели и с помощью специального оборудования деблокировали травмированного пассажира и передали его в руки врачей скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмуте в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Видео: Рятувальник Черкаси.