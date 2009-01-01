ДТП на Николаевщине. В результате столкновения "Москвича" с "Опелем" есть погибший и пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 7 февраля, в 10:30.

ДТП на Николаевщине фото: sai.gov.ua

Во вторник, 7 февраля, в Николаевской области в результате ДТП погиб мужчина, еще пять человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения.

На автодороге "Одесса-Мелитополь-Новооазовск" столкнулись легковушки АЗЛК-412 и Opel Astra.

В результате ДТП водитель автомобиля АЗЛК погиб на месте происшествия. Также получили травмы пассажир Opel Astra и четверо пассажиров АЗЛК: женщина и трое детей 2, 4 и 5 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области в ДТП с участием двух рейсовых автобусов погиб иностранец.

Фото: sai.gov.ua.