ДТП с участием полицейского авто в Киеве: три копа получили тяжелые травмы

Пострадавшие правоохранители находятся в больнице.

В результате ДТП в Киеве копы получили тяжелые травмы kiev.informator.ua

В Днепровском районе Киева в результате ДТП с участием автомобиля Полиции охраны пострадали трое правоохранителей

Копы получили тяжелые травмы и находятся в больнице, рассказал заместитель начальника Управления полиции охраны в столице Виктор Веклич в эфире телеканала "112 Украина".

По его слова, у одного из пострадавших закрытая травма грудной клетки, а еще у двоих — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Ранее сообщалось, что 10 марта в Днепровском районе Киева пьяный водитель на автомобиле Hyundai Getz влетел в машину Skoda Octavia Полиции охраны столицы, правоохранители попали в реанимацию.