Новые подробности перестрелки в центре Одессы: в полиции назвали число погибших и раненых

В пятницу, 19 января, в центре Одессы во время задержания злоумышленника, который был застрелен правоохранителями, получили ранения трое полицейских и случайный свидетель происшествия, а еще один мужчина был убит.

На улице Новосельського во время задержания мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, злоумышленник оказал сопротивление и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия, говорится в сообщении полиции в Одесской области в Facebook.

Чтобы прекратить противоправные действия злоумышленника, работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был ликвидирован.

"По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали пять человек. Из них — трое правоохранителей и случайный очевидец происшествия. Еще один мужчина был убит", — говорится в сообщении.

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен арсенал оружия. Принимаются меры по ее изъятию.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о штурме помещения, ведущего в катакомбы.