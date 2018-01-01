"Где ваша гре*аная полиция?": в Одессе избили известного американского певца

Копы добирались до места преступления более часа.

В Одессе избили Билла Уоррена. facebook.com/deachenko

В Одессе избили известного американского певца Билла Уоррена, который является учеником Фрэнка Синатры.

Уоррен часто приезжает в Одессу, чтобы петь на улицах, демонстрируя тем самым, что "музыка доступна каждому". Однако в этот раз талант певца явно остался неоцененным.

"Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом. Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: вызывай полицию, ладно – звоню", – рассказал активист Юрий Дьяченко на своей странице в Facebook.

При этом он уточнил, что "скорая" ехала 25 минут, а "копы" – более часа. "Через минут 25 приезжает скорая… хотят его увезти, иностранец сильно нервничает, говорит: я буду ждать полицию, никуда не поеду, где ваша грее*аная полиция?" – отметил Дьяченко.

В комментариях к посту активист добавил, что Уоррену все-таки удалось написал заявление в полицию, что его избили неизвестные. "Но самое интересное, что мне полчаса назад полиция звонила и спрашивала его документы после того, как он написал заявление", – уточнил Дьяченко.

В комментариях люди пишут: "Зато была реформа! Я как-то тоже вызывала полицию, приехала через час, за это время с тобой могли все что угодно сделать!!!Я так понимаю, у нас народ скоро будет ходить с оружием, чтобы хоть как то себя защитить", "В свете последних новостей о новой полиции возникает вопрос - а они нам нужны за наши деньги?!?? Да, вроде никто не пишет, что они взятки вымогают, НО толку от них практически нет! Знаю лично пару людей, которые проходили конкурс в новую полицию – может, они и неплохие ребята, но они вообще не имеют никаких профильных знаний!!!! Это крах реформы!" и т.п.

Ранее в Одессе Jaguar протаранил сразу 4 авто. "Факир" был пьян, поэтому у нее такой "фокус" и удался.

Напомним, 5 июня в Одессе на лидера автомайдана напали с ножом. Виталий Устименко получил ранение бедра.

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