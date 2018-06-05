В Одессе на лидера автомайдана напали с ножом

В Одессе пострадал лидер местного автомайдана Виталий Устименко.

Он вышел из здания местного телевидения, где работает ведущим, но не успел сделать и пары шагов, как на него набросились двое парней.

Неизвестные сбили Устименко с ног, начали его бить, а потом проткнули ножом. В сюжете ТСН говорится, что он получил ранение бедра, хотя, судя по кадрам – скорее ягодицы.

Первую помощь ему оказал прохожий.

При этом сами нападавшие успели сбежать, их разыскивает полиция.

Отмечается, что Устименко завсегдатай акций против застройки центра Одессы. На днях он вошел в состав общественного совета НАБУ, который расследует обвинения мэра Геннадия Труханова в разворовывании средств.

Напомним, 24 мая в Одессе уже было совершено нападение на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора", а ныне - общественного активиста Сергея Стерненко. На одессита напали двое неизвестных, одному из них он нанес смертельное ранение ножом в живот.

Позже стало известно имя нападавшего. Это гражданин Украины казахского происхождения, проживающий в Черноморске Одесской области.

В Нацполиции сообщили основные версии инцидента, среди которых хулиганские мотивы, корыстные мотивы, бытовой конфликт.

Впоследствии Стерненко заявил о том, что нож, которым он убил напавшего на него мужчину, он отобрал у жертвы.

26 мая Стерненко заявил, что подозреваемого в нападении на него мужчину отпустили из-под ареста.