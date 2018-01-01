"Горячие украинские парни". На Полтавщине во время футбольного матча устроили пальбу из "калаша"

Видимо, кому-то из зрителей игра показалась очень сильно скучной и он решил добавить в нее "огоньку".

Автомат Калашникова criminal.in.ua

В селе Савинцы (Миргородский район, Полтавщина) во время футбольного матча произошла стрельба из автоматического оружия.

Соответствующее сообщение было опубликовано на местном портале "Рoltava365". Согласно обнародованным данным, один из зрителей внезапно начал стрельбу из автомата Калашникова.

В этом время на поле играли команды "Олимпия" и "Колос" − в рамках первенства Полтавской области.

"Арбитру поединка Виктору Чернышеву даже пришлось приостановить начало второго тайма из-за стрельбы, возникшей в перерыве игры", − заявили журналисты.

По предварительной версии событий, в результате стрельбы никто из зрителей и участников матча не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве задержали подростка с автоматом, который "шел стрелять депутатов".

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