"Горячие украинские парни". На Полтавщине во время футбольного матча устроили пальбу из "калаша"

Видимо, кому-то из зрителей игра показалась очень сильно скучной и он решил добавить в нее "огоньку".
Соответствующее сообщение было опубликовано на местном портале "Рoltava365". Согласно обнародованным данным, один из зрителей внезапно начал стрельбу из автомата Калашникова.
В этом время на поле играли команды "Олимпия" и "Колос" − в рамках первенства Полтавской области.
"Арбитру поединка Виктору Чернышеву даже пришлось приостановить начало второго тайма из-за стрельбы, возникшей в перерыве игры", − заявили журналисты.
По предварительной версии событий, в результате стрельбы никто из зрителей и участников матча не пострадал.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве задержали подростка с автоматом, который "шел стрелять депутатов".
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