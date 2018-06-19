"Агент Кремля шел за депутатами": возле Кабмина задержали парня с автоматом Калашникова. Фото, видео

Правоохранители, дежурившие сегодня во время столкновений под Радой, задержали возле Кабмина молодого человека с автоматом Калашникова.

Внимание полка полиции особого назначения №2, которые вместе с участковыми инспекторами полиции дежурили на перекрестке улицы Грушевского и Садовой, привлек пассажир такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты – бронежилете и маске.

"Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады, где прошла массовая акция. Его задержали: во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку", – сообщили в пресс-службе киевской полиции.

Вышеперечисленные предметы изъяла вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

"Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику", – отметили в полиции.

Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи.

В свою очередь "Киев оперативный" со ссылкой на очевидцев сообщил на своей странице в Facebook, что парнишка, идя по улице Садовой, выкрикивал "Крым наш".

"Задержан правоохранителями. Предварительно – патроны холостые, а все остальное похоже на настоящее. На месте работает следственно-оперативная группа", – отмечается в сообщении.

В комментариях люди пишут: "Малыш перепутал реальный мир с компьютером. Скоро придет реальный мир. Дядя прокурор и дядя судья приведут в чувство", "Агент кремля шел за депутатами", "Да что вы раскудахтались? Там одних кастетов на статейку хватит. Ну а в СИЗО ему расскажут про то, чей Крым и как любить Украину" и т.д.

Многие высказывают мнение, что оружие бутафорское, а парень устроил все это на спор.

Напомним, в октябре 2017 года под стенами Рады началась акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", активисты разбили палаточный городок. В начале марта 2018-го палаточный городок снесли, правоохранители задержали более 100 протестующих, были изъяты гранаты.