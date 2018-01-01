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"Лужи крови" в Киеве. Тяжело травмированные грузовиком пешеходы попали в реанимацию

Сегодня, 14:14
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1 / 7 В Киеве пешеходы, которых тяжело травмировал грузовик, попали в реанимацию (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Один из пострадавших получил открытую черепно-мозговую травму.

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В Киеве пешеходы, которых тяжело травмировал грузовик, попали в реанимацию facebook.com/dtp.kiev.ua
В Шевченковском районе Киева грузовой автомобиль тяжело травмировал двух людей на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавших госпитализировали в реанимацию.

Пешеходы получили множественные переломы, у одного — открытая черепно-мозговая травма, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Два пешехода лежат без признаков жизни на асфальте метрах в 30 от перехода. Лужи крови и разбросанные вещи. Еще дальше грузовик…", — отмечается в сообщении.

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В Киеве пешеходы, которых тяжело травмировал грузовик, попали в реанимацию Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее стало известно, что в Шевченковском районе Киева на ул. Даниила Щербаковского грузовик на пешеходном переходе искалечил двух людей, пострадавших срочно госпитализировали в критическом состоянии. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

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Теги:  
Киев, авария, ДТП, грузовик, пешеходы, грузовик, тяжело травмировал, реанимация
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