"Морпехи" ДНР, пытаясь украсть арбузы, взорвали гранату: убиты боевик и гражданский

Инцидент произошел на прошлых выходных, отметили в Минобороны.

"Морпехи" террористической ДНР, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова

В субботу, 12 августа, на захваченной части Донбасса члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск), пытаясь украсть арбузы, устроили драку с гражданскими и взорвали ручную гранату.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва погиб один гражданский и один боевик, а еще один — ранен.

"… военнослужащие "9 отдельного штурмового полка морской пехоты"… при попытке кражи арбузов устроили драку с гражданскими с применением оружия", — отметили в министерстве.

Ранее волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге, которую защищают бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, была уничтожена пулеметная точка террористов, вооруженная крупнокалиберным пулеметом НСВ-12,7 ("Утес"), вместе с расчетом.