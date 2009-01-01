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"Морпехи" ДНР, пытаясь украсть арбузы, взорвали гранату: убиты боевик и гражданский

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Инцидент произошел на прошлых выходных, отметили в Минобороны.

морпехи ДНР
"Морпехи" террористической ДНР, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова
В субботу, 12 августа, на захваченной части Донбасса члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР, пытаясь украсть арбузы, устроили драку с гражданскими и взорвали ручную гранату.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва погиб один гражданский и один боевик, а еще один — ранен.

"… военнослужащие "9 отдельного штурмового полка морской пехоты"… при попытке кражи арбузов устроили драку с гражданскими с применением оружия", — отметили в министерстве.

Ранее волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге, которую защищают бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, была уничтожена пулеметная точка террористов, вооруженная крупнокалиберным пулеметом НСВ-12,7 ("Утес"), вместе с расчетом.  

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Донбасс, ДНР, боевики, 9полк, ГУР, Минобороны, разведка, кража, арбузы, драка, граната, взрыв, жертвы, потери
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