Дострелялись. На Светлодарской дуге уничтожен пулемет "Утес" с расчетом боевиков

На Светлодарской дуге, которую защищают бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, была уничтожена пулеметная точка боевиков, вооруженная крупнокалиберным пулеметом НСВ-12,7 ("Утес"), вместе с расчетом.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"Третья сила" тремя выстрелами его ликвидировала. Один был пристрелочным, а два следующими прямо в цель", — рассказал Юрий подробности уничтожения пулеметного гнезда.

Кроме того, сообщает Мысягин, у террористов горел опорный пункт на позициях у Дебальцево, где они тоже понесли потери.

Напомним, несколькими днями ранее волонтеры сообщили об уничтожении 5 боевиков.

фото: agitpro.su