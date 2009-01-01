На Днепропетровщине в результате взрыва боеприпаса ранены четверо детей

Один ребенок госпитализирован с осколочным ранением живота, другой — с ампутацией конечности.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в области.
По предварительной информации, дети играли во дворе, и около 12 часов дня произошел взрыв.
Все дети госпитализированы в больницу, двое из них — в тяжелом состоянии. Один ребенок — осколочным ранением живота, другой — с ампутацией конечности.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса. На месте работают следователи и взрывотехники.
Напомним, ранее сообщалось, что 23 августа в одном из сел Черниговской области во дворе частного дома взорвалась граната, погиб мужчина.