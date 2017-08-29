На Днепропетровщине в результате взрыва боеприпаса ранены четверо детей

Во вторник, 29 августа, в городе Подгородное Днепропетровской области четверо детей в возрасте от 7 до 10 лет получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в области.

По предварительной информации, дети играли во дворе, и около 12 часов дня произошел взрыв.

Все дети госпитализированы в больницу, двое из них — в тяжелом состоянии. Один ребенок — осколочным ранением живота, другой — с ампутацией конечности.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса. На месте работают следователи и взрывотехники.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 августа в одном из сел Черниговской области во дворе частного дома взорвалась граната, погиб мужчина.