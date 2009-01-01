На Херсонщине мужчина жестоко убил работодателя

Преступление совершено в одном из сел Голопристанского района региона, злоумышленник уже задержан, отметили в полиции.

Сотрудники полиции, иллюстрация фото: unn.com.ua

В одном из сел Голопристанского района Херсонской области между мужчиной и его работодателем, первый несколько раз ударил оппонента металлической кувалдой, пострадавший умер от полученных травм.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что копы уже задержали злоумышленника.

"… поступило сообщение о том, что в одном из сел происходит ссора, мужчина зовет на помощь. Следственно-оперативная группа прибыла по вызову и обнаружила во дворе тело 61-летнего хозяина дома со следами насильственной смерти", — отметили в полиции.

Соседи погибшего сообщили, что видели, как со двора жертвы выбегал неизвестный и назвали его приметы. В течение часа подозреваемый был задержан на одной из улиц села, им оказался 36-летний наемный работник потерпевшего, ранее судимый за имущественные преступления.

По словам задержанного, работодатель был пьян и стал его оскорблять. Потом мужчина и ударил последнего кувалдой. Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Напомним, 17 августа стало известно, что в Одессе на территории следственного изолятора арестованный убил и расчленил сотрудницу учреждения, его задержали, орудие убийства было найдено.