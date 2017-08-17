В Одессе арестованный убил сотрудницу СИЗО

Преступление совершено на территории следственного изолятора, злоумышленник задержан.
В четверг, 17 августа, в Одессе на территории следственного изолятора арестованный убил и расчленил сотрудницу учреждения.
Об этом говорится на странице полиции Одесской области в Facebook.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан, орудие убийства найдено.
"… сегодня в 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Одесского следственного изолятора исчезла сотрудница", — отмечается в сообщении.
Работники СИЗО два часа самостоятельно ее искали и нашли части тела погибшей на территории изолятора. "В ходе проведения розыскных мероприятий в хозяйственной части СИЗО в мусорном контейнере было обнаружено расчлененное тело пропавшей и ее вещи", — добавили в полиции.
Позже правоохранители задержали злоумышленника — им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Напомним, в Киевской области ранее судимый мужчина нанес десять ударов молотком женщине, которая подобрала его на вокзале и обеспечила оплачиваемой работой, после чего завладел ее автомобилем и обокрал дом.
Фото: facebook.com/gunp.odessa