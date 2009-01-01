На Хмельнитчине накрыли три нарколаборатории

Шести злоумышленникам объявлено о подозрении по двум статтям Уголовного кодекса, отметили в СБУ.

Найденные вещества ssu.gov.ua

В Староконстантинове Хмельницкой областитрех нарколабораторий по изготовлению амфетамина.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники ежедневно изготавливали от двух до пяти килограммов наркотиков и сбывали их через налаженную сеть на Хмельнитчине.

"Правоохранители задержали наркодельцов при изготовлении очередной партии товара", — отметили в пресс-службе.

Во время обысков по 14 адресам изъяты почти килограмм амфетамина, 10 килограммов конопли, химические соединения и реактивы, оборудование, огнестрельное оружие. Общая сумма изъятого по ценам "черного рынка" составляет более 500 тыс. гривен.

Найденное вещество ssu.gov.ua

Шести злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители накрыли мощную нарколабораторию, организованную гражданином Российской Федерации. Узнать больше об инциденте можно здесь.