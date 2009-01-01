На Львовщине в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали семь человек

Легковой автомобиль совершил столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту "Львов — Большие Глебовичи".

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В четверг, 2 ноября, в Перемышлянском районе Львовской области , в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом госпитализированы семь человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области в Facebook.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 16.00 возле села Залесье. Легковой автомобиль совершил столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту "Львов — Большие Глебовичи".

В Нацполиции области заявили, что пока известно о семи пострадавших, которых доставили в больницу. Известно, что большинство из них — пассажиры автобуса. Возраст пострадавших, а также их состояние и личности — устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа. Оба транспортных средства получили технические повреждения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области. Пьяный водитель Renault наехал на пешеходов, есть погибшая и пострадавшие.

Фото: @MVS.LVIV.