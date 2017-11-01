ДТП в Одесской области. Пьяный водитель Renault наехал на пешеходов, есть погибшая и пострадавшие

В среду ночью, 1 ноября, в Одесской области нетрезвый водитель на иномарке въехал в группу людей, 15-летняя девушка погибла, еще три человека были госпитализированы.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в Савранском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на группу молодых людей, которые шли по обочине.

"В дежурную часть Савранского отделения полиции Балтского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение оператора "102" о том, что на ул. Центральной произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие", — рассказали в главке.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna около 3.00 совершил наезд на 4-х человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции обнаружили правонарушителя недалеко от места происшествия и задержали. Предварительно установлено, что водитель во время наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове микроавтобус наехал на пожилую семейную пару, погибла женщина.

Фото: od.npu.gov.ua.