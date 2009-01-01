На Полтавщине Volkswagen на встречке протаранил Geely: погибла женщина, пострадали пятеро

ДТП произошло сегодня в 5.00.
Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации по информации следственного управления и Полтавского районного отдела полиции.
Отмечается, что ДТП произошло сегодня в 5.00
Так, в районе села Рассошенцы. Водитель Volkswagen Polo, выполняя обгон микроавтобуса, допустил столкновение со встречным Geely. Водитель микроавтобуса Renault Master съехал в кювет, чтобы избежать аварии.
"В результате аварии погибла 35-летняя пассажир Geely. Среди травмированных: 28-летний водитель Volkswagen и его пассажиры — двое полтавчан в возрасте 28 и 30 лет, 34-летний водитель и 4-летний пассажир Geely" — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Lanos на большой скорости протаранил грузовик, есть погибшие и пострадавшие.
Фото: pl.npu.gov.ua.