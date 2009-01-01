Под Авдеевкой обострилась ситуация, ранены три бойца АТО

Сегодня на Донбассе террористы открывали огонь из разного оружия.

Каска, иллюстрация Reuters

В пятницу, 11 августа, подобострилась ситуация, в результате обстрелов боевиков ранены три украинских воина, еще один — травмирован.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что днем террористы открывали огонь для демонстрации представителям ОБСЕ напряженной ситуации в городе.

"С полуночи российско-оккупационные группировки трижды, почти по часу, обстреливали позиции ВСУ на подступах к этому городу из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — отметили в пресс-службе.

В ответ украинские военные накрывали противника огнем, заставляя соблюдать "режим тишины". "В этом районе преступники уже неоднократно стремятся навязать совместный отвод сил от линии разграничения и создание так называемой "Авдеевской серой зоны", — добавили в штабе.

Между тем силы АТО никогда не планировали менять позиции, поэтому город находится и будет находиться под контролем и защитой Вооруженных Сил Украины. Также ночью, на Луганском направлении враг бил из гранатометов у Новоалександровки, обстрелял опорный пункт в Крымском, там ранен еще один наш защитник.

Ранее один из украинских воинов рассказал, что в зоне АТО на Мариупольском направлении противник устроил пожар, чтобы "выкурить" наших бойцов со своих позиций. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Військове телебачення України