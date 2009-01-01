Подорвался на растяжке. Под Донецком погиб боец-доброволец "Егерь"

Воин всегда шел первым в бой и требовал полного очищения украинских земель от оккупантов, отметили в ДУК ПС.

Каска, иллюстрация Reuters

В среду, 6 сентября, подво время выполнения боевого задания боец Добровольческого украинского корпусаОлег Дынька (позывной "Егерь") подорвался на вражеской растяжке.

Об этом говорится на странице 1-ой отдельной штурмовой роты ДУК в Facebook.

По его данным, воин был одним из лучших бойцов подразделения.

"Всегда шел первым в бой и требовал полного очищения украинских земель от российского оккупанта и предателей Украины. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего Героя", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.