Подорвался на растяжке. Под Донецком погиб боец-доброволец "Егерь"

Воин всегда шел первым в бой и требовал полного очищения украинских земель от оккупантов, отметили в ДУК ПС.
Об этом говорится на странице 1-ой отдельной штурмовой роты ДУК в Facebook.
По его данным, воин был одним из лучших бойцов подразделения.
"Всегда шел первым в бой и требовал полного очищения украинских земель от российского оккупанта и предателей Украины. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего Героя", — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.