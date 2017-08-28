"Генерал" разбушевался. В Донецке пьяный в хлам "министр" МЧС хотел отжать у россиянина катер

В ночь на субботу, 26 августа, во временно оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Донецке самозваный "министр" МЧС Алексей Кострубицкий попытался отнять у россиянина катер, который тот привез в Донецк, что покатать детей по Кальмиусу.

Об этом донецкий журналист Владимир Аверин сообщает на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, выходец с Донбасса Андрей Капай проживал на российском полуострове Ямал более 20 лет и приехал в Донецк из Нового Уренгоя навестить мать, а чтобы порадовать детвору, взял с собой из дома катер.

Как рассказывает Аверин, встретили гостя Донецка очень хорошо, особенно работники МЧС — поделились детскими спасательными жилетами, предоставили причал, рассказали об особенностях акватории и т.д. В четверг (24 августа. — Ред.) катер спустили на воду, в пятницу уже устроили водные прогулки — для всех и, конечно, за бесплатно. Андрей говорит, что столько благодарностей одновременно он не слышал в своей жизни никогда. Одним словом, праздник удался, все отправились по домам, готовиться ко Дню города и ко Дню шахтера. И тут...

Ближе к ночи на водолазную станцию, где находился катер, приехал "министр" МЧС, "генерал" Алексей Кострубицкий, второй день отмечающий свой день рождения. Говоря проще, приехал пьяный в хлам. Заметил на причале катер — А что это? Сотрудники станции объяснили Кострубицкому, что, мол, гость из России, катает по Кальмиусу детей и т.д. Кострубицкий сразу же приказал грузить катер на прицеп и везти к нему на дачу в Седово, — продолжает автор сообщения.

Благо, нашелся нормальный человек и позвонил Андрею — Это не ваш катер там грузят? И куда обращаться ночью? Правильно, Андрей приехал в МГБ, а уже оттуда заявление о попытке кражи передали в МВД. В МВД отреагировали сразу и вовремя — к тому времени, когда они подъехали на станцию, катер краном уже загрузили на прицеп. Полиция перекрыла дорогу, "министр" вызвал подкрепление с автоматами, от полиции прибыл СОБР, а от руководства — замминистра МВД, успокаивать бушующего "генерала". К утру все успокоились, да разъехались. Днем катер вернули, но... Какой там уже праздник? Два дня и машина Андрея, и сам катер простояли под охраной МВД, на всякий случай, сегодня его отправили домой, — рассказывает журналист.

"И что? Мне прикажете об этом молчать? Да конечно... Завтра Кострубицкому и ему подобным понравится ваш дом, ваша машина, ваша женщина, наконец, и у вас не будет друзей, к которым вы могли бы обратиться!" — резонно заметил Владимир Аверин.

"Мы ждали два дня, думали, праздники там, гульки, человек протрезвеет, поймет, что натворил, позвонит, извинится... Да, да... Как сказали в МВД, там в голове уже чисто "синяя волна"...", — добавил он.

Ранее "Главред" сообщал, что оккупанты отжали все дачи, пансионаты и базы отдыха под Новоазовском и Седово.

Фото: Facebook Natalya Korovnichenko