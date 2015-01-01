Подробности задержания СБУшника: входил в банду рэкетиров

Злоумышленника поймали во Львове, отметили в спецслужбе.

Задержанные злоумышленники ssu.gov.ua

входил в состав банды рэкетиров, ее деятельность прекратили во Львове.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте спецслужбы.

По ее данным, злоумышленники склоняли жителей города к участию в контрабанде наркотиков в одну из стран ЕС.

"В случае отказа выставлялся "штраф", который достигал 6,5 тыс. долларов (более 160 тыс. гривен)", — отметили в пресс-службе.

Правоохранители задержали СБУшника и еще одного вымогателя во время получения части "пени" в сумме 1 тыс. долларов (свыше 26 тыс. гривен). Начато производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

"Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по привлечению к ответственности остальных членов банды", — говорится в сообщении.

Ранее во Львовской области на крупной взятке поймали помощника-консультанта одного из народных депутатов. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места происшествия, можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua