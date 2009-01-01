Под Измаилом пьяный прокурор с братом СБУшником на джипе насмерть сбили женщину, дело хотят замять

Два брата, один из которых служит в СБУ, а второй — в прокуратуре, сбили и переехали женщину на своем внедорожнике Audi.

фото: sai.gov.ua В Одесской области пьяный сотрудник прокуратуры насмерть переехал женщину-пешехода и пытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщил информированный источник в правоохранительных органах, ДТП произошло вечером 26 февраля в селе Кислица Измаильского района, пишет УНИАН.

"В результате наезда автомобиля погибла местная жительница, 1967 года рождения. По предварительным данным, ее сбил автомобиль Audi Q-7, которым управлял сотрудник местной прокуратуры. С ним в салоне был его родственник — сотрудник СБУ. Сейчас пытаются все замять, утверждают, что, когда они подъехали, потерпевшая уже лежала…", — рассказал источник.

По информации "Думской", источники в прокуратуре сообщают, что два брата, один из которых служит в СБУ, а второй — в прокуратуре, сбили и переехали женщину на своем внедорожнике Audi Q-7.

"Сбитая женщина после ДТП скончалась, а братья уехали с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей. После аварии виновники попытались скрыться от полиции, однако после погони были задержаны. Оба оказались пьяны. Уголовное производство тут же забрала прокуратура. Все документы и протоколы были изъяты у полиции. Сейчас дело ведет старший следователь прокуратуры Сергей Костенко. Дело пытаются замять всеми силами", — рассказал источник в прокуратуре на правах анонимности.

По данным местных СМИ, погибшей является жительница села Кислицы, 1967 года рождения. Женщину обнаружили местные жители на проезжей части, после чего самостоятельно доставили ее в Измаильскую городскую больницу, где она скончалась.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в связи с возможной причастностью к ДТП сотрудника прокуратуры проведение расследования поручено следователям областной прокуратуры.

Начато уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия по ч. 2 ст. 286 (нарушение ПДД, приведшее к смертельному исходу) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская — для установления причин гибели потерпевшей.

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