"Шоу" для росСМИ. Боевики накрыли Дебальцево из минометов — разведка

Российскими оккупационными войсками осуществлены обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм.

Боевик на Донбассе garmata.org

В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты и боевики обстреляли Дебальцево , чтобы в дальнейшем обвинить украинских военных.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"23 декабря с.г. российскими оккупационными войсками осуществлены обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм", — говорится в сообщении разведки.

По данным ГУР, провокация совершена с целью обвинения украинской стороны в срыве достигнутых договоренностей по взаимному прекращению огня с 24 декабря.

Для этого они привлекли репортеров ведущих российских СМИ под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ, добавили в ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что Дебальцево захлестнули массовые грабежи и мародерство.