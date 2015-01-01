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"Шоу" для росСМИ. Боевики накрыли Дебальцево из минометов — разведка

Сегодня, 14:17

Российскими оккупационными войсками осуществлены обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм.

боевики, миномет
Боевик на Донбассе garmata.org
В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты и боевики обстреляли Дебальцево, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военных.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"23 декабря с.г. российскими оккупационными войсками осуществлены обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм", — говорится в сообщении разведки.

По данным ГУР, провокация совершена с целью обвинения украинской стороны в срыве достигнутых договоренностей по взаимному прекращению огня с 24 декабря.

Для этого они привлекли репортеров ведущих российских СМИ под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ, добавили в ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что Дебальцево захлестнули массовые грабежи и мародерство.

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АТО, Донбасс, Дебальцево, обстрел, ГУР, разведка
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