Сегодня, 21:59 RSS

Силы АТО жестко подавили активность боевиков у Авдеевки, ранен украинский военный

Сегодня, 21:15

На Приморском направлении боевики выпустили, по меньшей мере, 39 мин калибра 82 миллиметра по защитникам Водяного.

Cиловики, Авдеевка
Боец АТО под Авдеевкой Reuters
На Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения рано утром в пятницу в результате обстрела боевиками района Авдеевской промзоны.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки продолжили обстреливать позиции украинской армии, применяя запрещенное мирными соглашениями вооружение", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на Приморском направлении боевики выпустили, по меньшей мере, 39 мин калибра 82 миллиметра по защитникам Водяного. Под огонь из этого же оружия попали опорные пункты ВСУ возле Широкино. А около 15.00 противник обстрелял из 120-миллиметровых минометов жилые дома в поселке Широкино.

На Донецком направлении сегодня оккупанты дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям сил АТО в районе Авдеевской промзоны. Украинские бойцы огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность боевиков.

В результате этого противостояния около 04.00 получил ранения один военнослужащий ВСУ. Пострадавшего оперативно госпитализировали, и сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 26 октября, в зоне АТО на Донбассе террористы 20 раз нарушили "режим тишины", в результате боевых действий один украинский военный получил травму.

Видео: Військове телебачення України.

Теги:  
АТО, Донбасс, обстрелы, боевики, силовики, раненые
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...