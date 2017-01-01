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Стало известно, наблюдатель ОБСЕ из какой страны погиб в Краматорске: названо имя

Сегодня, 08:55

Мужчина работал в составе луганской мониторинговой команды, отметили в СММ Организации.

ОБСЕ
В Украине погиб наблюдатель ОБСЕ Виталие Зара УНИАН
В Краматорске Донецкой области погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, который является гражданином Молдовы, — Виталие Зара.

Наблюдатель работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года, говорится на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

"… Его будут помнить как надежного, трудолюбивого и улыбающегося друга и коллегу. Светлая память!", — отмечается в сообщении.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик говорил, что 18 января в Краматорске сотрудник СММ Организации стал участником ДТП — погиб, когда ехал на такси по городу.
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