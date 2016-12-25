Стрельба и побег. В Одесской области пограничники перехватили партию контрабандных сигарет

Правонарушители прибегли к бегству в сторону Молдовы.

В Одесской области перехватили партию контрабандных сигарет dpsu.gov.ua

Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда применили оружие для предотвращения незаконного перемещения сигарет через лиман.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

Сообщается, что правоохранители с помощью технических средств наблюдали движение двух человек через Кучурганский лиман. Неизвестные лица с помощью саней перемещали с территории сопредельного государства контрабандные табачные изделия.

"С прибытием пограничного наряда, один из правонарушителей с неизвестным металлическим предметом в руках пытался совершить нападение на правоохранителей, чем совершил угрозу жизни и здоровью военнослужащих. Так как на предупреждения голосом об остановке и запрете приближения нарушитель не реагировал, пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов вверх из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, правонарушители прибегли к бегству в сторону Молдовы.

"Учитывая хрупкое состояние льда и высокую опасность перемещения по нему, пограничники на лед не выходили и правонарушителей не преследовали", — доложили в ГПСУ.

В дальнейшем в ходе проверки местности на берегу лимана были обнаружены три ящика сигарет иностранного производства. Почти 1,5 тысячи пачек сигарет доставлены в отдел и будут переданы фискальной службе. Мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению, продолжаются.

Напомним, в Закарпатской области пограничники задержали контрабандистов-водолазов, которые переправляли через границу табачные изделия.

Фото: dpsu.gov.ua.