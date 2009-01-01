Трагедия на Запорожье. 7-летний мальчик погиб, пытаясь разобрать найденную на улице гранату

В руках у ребенка взорвалась граната Ф-1.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины в Запорожской области в Facebook.
Отмечается, что трагедия произошла в Каменско-Днепровском районе.
Согласно официальной информации, ребенок нашел на улице неизвестный предмет и пытался его разобрать, в результате чего он взорвался у него в руках. Пострадавшего доставили в больницу, однако в результате полученных многочисленных травм, ребенок скончался.
По данному факту открыто уголовное производство.
Как сообщил УНИАН представитель ГУ Нацполиции в области, в руках у ребенка взорвалась граната Ф-1.
Напомним, в Донецкой области от взрыва гранаты три человека погибли, еще один пострадал.