В Донецкой области от взрыва гранаты три человека погибли, еще один пострадал

Сегодня, 6 августа, в 00.30 в Донецкой области в результате взрыва ручной гранаты три человека погибли, еще один пострадал.

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла во дворе частного домохозяйства в с. Дачное Марьинского района.

В результате взрыва три человека погибли, еще один госпитализирован в городскую больницу. Правоохранительными органами проводится расследование, говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа, на полигоне в Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро — получили травмы.