В Днепре мужчина устроил стрельбу на улице: есть пострадавшие

В Днепре произошел новый "огнестрельный" инцидент
Такая информация имеется в распоряжении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщает "УНИАН".
"Установлено, что к группе людей подъехал неизвестный и произвел несколько выстрелов. В результате четверо мужчин получили пулевые ранения, с которыми были доставлены в больницу. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии", - заявили правоохранители.
Кроме того, с места инцидента полицейские изъяли гильзы калибра 12 миллиметров. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются остальные обстоятельства преступления.
Уже открыты уголовные производства по статье 15 (покушение на преступление) и части 2 пункта 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве с погоней и перестрелкой задержали банду автоворов-иностранцев.