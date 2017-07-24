В Днепре в результате стрельбы есть погибший и пострадавшие

В понедельник, 24 июля, в Днепре в районе улицы Абхазской произошла перестрелка.

Об этом сообщается на сайте города Днепра 056.ua.

"Cегодня около 20:00 на проспекте Гагарина стреляли неизвестные люди. В результате происшествия два человека ранены, один убит. В данный момент на месте происшествия работает полиция, пострадавшие госпитализированы", — сказано в сообщении.

Сейчас проспект Гагарина перекрыт в сторону подстанции, частично в сторону центра.

В то же время, по данным kp.ua, перестрелка произошла в кафе "Сулико", где сидела компания мужчин. Ко входу в заведение подъехали два автомобиля. Вышедшие из авто люди зашли в кафе и набросились на отдыхающих мужчин с кулаками. Завязалась драка.

У мужчин, сидевших в кафе, с собой оказались незаряженные травматические пистолеты, которыми они хотели припугнуть нападавших. Однако ворвавшаяся в заведение группа мужчин достала автоматы Калашникова и начала стрельбу.

Перестрелка продолжилась на улице. Стреляли уже не только с автомата Калашникова, но и с травматических пистолетов, которые первая компания успела зарядить. Перестрелка охватила довольно большую территорию, так как следы крови есть на другой стороне проспекта.

Нападавшие застрелили одного человека, четверо находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Мужчина из компании, сидевшей в кафе, не стал дожидаться приезда медиков, и сам отвез своих друзей в больницу. Он рассказал, что с нападавшими он незнаком.

"Подъехали две машины, зашли в кафе и набросились на нас с кулаками. Мы их не знаем. Когда мы достали пистолеты, те вытащили два автомата Калашникова и открыли стрельбу", — рассказал он.

Нападавшим удалось скрыться. Однако, по неподтвержденной информации, один из низ раненый. В городе ввели план-перехват. Автоматы Калашникова, из которых стреляли, полиция нашла выброшенным в районе улицы Чернышевского.

Напомним, ранее в Днепре водитель Lexus обстрелял машину с беременной женщиной и ребенком, водителя авто ранил.

Фото: informator.dp.ua, kp.ua.

Видео: Сайт города Днепра.