В Кропивницком судью поймали на крупной взятке: опубликованы фото

Злоумышленник требовал от ранее осужденного человека несколько тысяч долларов, отметили в СБУ.

Кировоградский райсуд Кировоградской области ssu.gov.ua

В Кропивницком (до переименования — Кировоград) призадержали судью Кировоградского райсуда Кировоградской области и посредника — адвоката.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, служитель Фемиды через юриста требовал от ранее осужденного человека 3 тыс. долларов (более 81 тыс. гривен), чтобы тому дали условный срок за производство наркотиков.

"Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса", — добавили в спецслужбе.

Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности судьи и его сообщники.

Неправомерная выгода ssu.gov.ua

Напомним, 11 января в Киеве на крупной взятке поймали оперуполномоченного отдела раскрытия преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в столице.

Фото: ssu.gov.ua