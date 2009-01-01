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В МИДе подтвердили: в России в ДТП погибли украинцы

Сегодня, 11:20

Консул выезжает в Новгородскую область, отметили в Департаменте консульской службы министертва.

Россия,ДТП,украинцы,жертвы
Последствия аварии 53.мвд.рф
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в Новгородской области Российской Федерации в ДТП погибли граждане нашей страны.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Департамента консульской службы МИД.

Позже официальный представитель ведомства Василий Кирилич рассказал УНИАН, что, по предварительным данным, в результате аварии погибли пять украинцев.

"Минивэн с украинской регистрацией столкнулся с грузовиком", — отметил собеседник агентства..

Ранее СМИ писали, что в России столкнулись минивэн и грузовик, погибли шесть украинцев. В российской госавтоинспекции также сообщили о ДТП с шестью жертвами, однако не уточнили гражданство погибших.

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Россия, ДТП, украинцы, жертвы, МИД
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