В МИДе подтвердили: в России в ДТП погибли украинцы

Консул выезжает в Новгородскую область, отметили в Департаменте консульской службы министертва.

Последствия аварии 53.мвд.рф

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в Новгородской области Российской Федерацииграждане нашей страны.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Департамента консульской службы МИД.

Позже официальный представитель ведомства Василий Кирилич рассказал УНИАН, что, по предварительным данным, в результате аварии погибли пять украинцев.

"Минивэн с украинской регистрацией столкнулся с грузовиком", — отметил собеседник агентства..

Ранее СМИ писали, что в России столкнулись минивэн и грузовик, погибли шесть украинцев. В российской госавтоинспекции также сообщили о ДТП с шестью жертвами, однако не уточнили гражданство погибших.