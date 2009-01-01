В МИДе подтвердили: в России в ДТП погибли украинцы

Консул выезжает в Новгородскую область, отметили в Департаменте консульской службы министертва.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте Департамента консульской службы МИД.
Позже официальный представитель ведомства Василий Кирилич рассказал УНИАН, что, по предварительным данным, в результате аварии погибли пять украинцев.
"Минивэн с украинской регистрацией столкнулся с грузовиком", — отметил собеседник агентства..
Консул України повідомляє, що в #ДТП #Новгород постраждали громадяни України. Причини та обставини з'ясовуються. pic.twitter.com/UtwSx3uNhj— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 25 травня 2017 р.
Ранее СМИ писали, что в России столкнулись минивэн и грузовик, погибли шесть украинцев. В российской госавтоинспекции также сообщили о ДТП с шестью жертвами, однако не уточнили гражданство погибших.