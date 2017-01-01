В полиции показали, где нашли тело Ноздровской: фото

Дерзкое убийство должно быть раскрыто, отметил Аброськин.

Место, где нашли тело, посетили Аброськин и Яровой facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин вместе с временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Сергеем Яровым были на месте, где нашли тело юристки Ирины Ноздровской

Чиновник из Нацполиции опубликовал фото с места происшествия на своей странице в Facebook.

"Это дерзкое преступление должно быть раскрыто и лицо, совершившее его, должно предстать перед судом", — отметил Аброськин.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Полиция отрабатывает четыре версии убийства.

Заместитель шеф-редактора одного из интернет-изданий Анна Молчанова писала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".